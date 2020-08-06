Помпео заявил об ужесточении политики США в отношении приложений КНР

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты ужесточают свою политику в отношении китайских приложений и телекоммуникационных компаний КНР.
Помпео заявил об ужесточении политики США в отношении приложений КНР
  • Reuters
  • © Pablo Martinez Monsivais

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы работаем над тем, чтобы не заслуживающие доверия китайские телекоммуникационные компании не предоставляли телекоммуникационные услуги между США и другими странами», — сказал он.

Вместе этим госсекретарь указал, что уже призвал Федеральную комиссию по коммуникациям отозвать разрешение China Telecom и трём другим на подобного рода услуги.

Помпео добавил, что американская сторона желает, чтобы «не заслуживающие доверия китайские приложения были удалены из американских магазинов приложений».

Он отметил, что, в частности, приложения TikTok и WeChat являются «значительной угрозой» частной информации граждан.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы американское подразделение китайской социальной сети TikTok было продано Microsoft или другой американской компании до 15 сентября, иначе соцсеть прекратит работу на территории страны.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал данное требование Трампа.

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