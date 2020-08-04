МИД КНР отреагировал на требование Трампа продать TikTok
- Reuters
«Если следовать этой ошибочной логике США, любая страна может под предлогом защиты национальной безопасности принимать аналогичные меры в отношении любой американской компании», — цитирует РИА Новости Ван Вэньбиня.
Он отметил, что Вашингтону «не нужно открывать ящик Пандоры, иначе будут сами пожинать горькие плоды».
Он также призвал США прислушаться к международному сообществу и американскому народу и не политизировать экономические вопросы, предоставляя открытую, недискриминационную, свободную инвестиционную и бизнес-среду для компаний.
Ранее Трамп потребовал, чтобы американское подразделение китайской социальной сети TikTok было продано Microsoft или другой американской компании до 15 сентября, иначе соцсеть прекратит работу на территории страны.