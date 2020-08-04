МИД КНР отреагировал на требование Трампа продать TikTok

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал требование американского лидера Дональда Трампа продать американское подразделение китайской социальной сети TikTok американской компании, иначе соцсеть прекратит работу на территории США.

«Если следовать этой ошибочной логике США, любая страна может под предлогом защиты национальной безопасности принимать аналогичные меры в отношении любой американской компании», — цитирует РИА Новости Ван Вэньбиня.

Он отметил, что Вашингтону «не нужно открывать ящик Пандоры, иначе будут сами пожинать горькие плоды».

Он также призвал США прислушаться к международному сообществу и американскому народу и не политизировать экономические вопросы, предоставляя открытую, недискриминационную, свободную инвестиционную и бизнес-среду для компаний.

Ранее Трамп потребовал, чтобы американское подразделение китайской социальной сети TikTok было продано Microsoft или другой американской компании до 15 сентября, иначе соцсеть прекратит работу на территории страны.