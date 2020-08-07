Трамп подписал указ о борьбе с угрозой WeChat

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Лидер США Дональд Трамп подписал указ о запрете транзакций с китайской компанией Tencent, которой принадлежит мессенджер WeChat. Об этом сообщил Белый дом.
Трамп подписал указ о борьбе с угрозой WeChat
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«Соединённые Штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев WeChat с целью защиты нашей национальной безопасности», — говорится в документе.

Указ вступает в силу через 45 дней после подписания.

Трамп также запретил проводить какие-либо сделки с компанией ByteDance, владеющей китайской социальной сетью TikTok.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил об ужесточении  Вашингтоном политики в отношении китайских приложений и телекоммуникационных компаний КНР.

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