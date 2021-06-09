Байден отменил направленные против TikTok и WeChat указы Трампа

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Президент США Джо Байден отменил указы своего предшественника Дональда Трампа, направленные против приложений TikTok и WeChat, которые принадлежат китайским компаниям.
Байден отменил направленные против TikTok и WeChat указы Трампа
  • Reuters

Как пишет The Wall Street Journal, Байден подписал новый приказ, требующий проверки безопасности этих и других приложений.

Согласно новому приказу, Министерство торговли должно будет проводить оценку приложений, связанных с «иностранными оппонентами», в соответствии с правилами обеспечения безопасности в цепочках поставок США.

Ведомство будет обязано проверять программы, разработанные и поддерживаемые лицами, которые «контролируются иностранными оппонентами», в том числе Китаем.

Как пишет Bloomberg, своим распоряжением Байден поручил министру торговли Джине Раймондо в том числе блокировать те приложения, которые представляют угрозу безопасности.

Летом 2020 года Дональд Трамп подписал указ о запрете транзакций с китайской компанией Tencent, которой принадлежит мессенджер WeChat. Также он запретил проводить какие-либо сделки с компанией ByteDance, владеющей китайской социальной сетью TikTok.

В сентябре 2020 года Минторг США запретил скачивать на территории страны китайские приложения TikTok и WeChat.

Позднее суд в Вашингтоне временно заблокировал распоряжение о запрете на скачивание TikTok. Также суд в Калифорнии приостановил действие решения об удалении китайского мессенджера WeChat из магазинов приложений.

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