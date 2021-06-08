Эксперт оценил призыв замглавы МИД Украины по «Северному потоку — 2»

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал призыв заместителя главы МИД Украины Евгения Енина к советнику госсекретаря США Дереку Шоллю предотвратить завершение строительства трубопровода «Северный поток — 2».

«Это неадекватное представление реальности. Это такой набор клише, домашних заготовок и тезисов, которые мы слышим уже не первый год. Самое смешное здесь то, что их производят украинцы и остальные противники «Северного потока — 2», не замечая, что делают откровенную логическую ошибку», — отметил Юшков.

Так, с одной стороны, по словам эксперта, на Украине говорят о том, что СП-2 нельзя запускать, потому что это якобы лишит Киев средств, которые он получает за транзит газа.

С другой стороны, там говорят, что российский газопровод нельзя запускать, потому что это может «подорвать» энергетическую безопасность Европы, её независимость.

«Но Европа никак не увеличит свою зависимость от российского газа, она и так покупает эти объёмы, только по другому маршруту. А Украина до конца 2024 года в любом случае будет получать деньги по транзитному договору, потому что там очень жёсткое условие — «качай или плати». То есть даже если «Газпром» не будет качать газ через Украину, то он всё равно будет платить так, будто он прокачивает по 40 млрд кубов газа в год. Это примерно $1,2—1,3 млрд в год. А после окончания срока действия транзитного договора — ну извините, конкурируйте, предлагайте выгодные условия. Сейчас у них (у Украины. — RT) самый высокий тариф», — объяснил Юшков.

Он также назвал подобную риторику вокруг российского газопровода глупой. По мнению специалиста, украинцы политизируют «Северный поток — 2», называя его не экономическим, а политическим проектом.

Кроме того, Юшков подчеркнул, что завершение строительства СП-2 — уже свершившийся факт.

«Американские санкции его не остановили. Что ещё украинцы хотят от американцев? Чтобы они против Германии санкции ввели? Конечно, американцы этого не сделают, потому что отношения с Европой для них более важны, по крайней мере при администрации президента США Джо Байдена», — заключил Юшков.

Ранее Енин в ходе телефонного разговора с Шоллем призвал США предотвратить завершение строительства «Северного потока — 2».

7 июня американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал завершение строительства газопровода свершившимся фактом.