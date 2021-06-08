В МИД Украины призвали США помешать завершению «Северного потока — 2»

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Замглавы МИД Украины Евгений Енин в телефонном разговоре с советником госсекретаря США Дереком Шоллем призвал предотвратить завершение проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2».
В МИД Украины призвали США помешать завершению «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Это инструмент гибридной войны России, которым Кремль стремится подорвать энергетическую безопасность Европы и трансатлантическое единство демократических стран Запада. В наших общих интересах — предотвратить эти планы», — приводит его заявление пресс-служба украинского МИД.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал завершение строительства «Северного потока — 2» свершившимся фактом.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский выразил удивление решением США снять санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

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