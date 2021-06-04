Володин напомнил об экономической направленности «Северного потока — 2»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью RT на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) напомнил, что российский газопровод «Северный поток — 2» — это экономический проект.

«Конечно, это экономический проект. Для нас это экономический проект, для Европы это экономический проект: для европейских стран выгодно получать дешёвый газ. Это даёт им возможность эффективно развивать свою промышленность, энергетику, другие сферы. И это создание рабочих мест, это развитие любого государства. Что касается Соединённых Штатов Америки, для них это тоже экономический проект, где они понимают, что не выдержат конкуренцию с Россией. Поэтому они используют уже политику для того, чтобы перечеркнуть экономику, предлагая свой сланцевый газ, а он более дорогой», — объяснил Володин.

По его мнению, такая политика Вашингтона может привести к проблемам в экономике европейских государств, сделать её неэффективной и неконкурентоспособной.

«Надо, чтобы все европейские страны наконец поняли: в каких бы альянсах они ни находились — в НАТО, в других отношениях и подписанных соглашениях, — им необходимо думать о своих гражданах, о суверенитете своих стран. Потому что в данной ситуации это наглядный пример, когда страдают и население, и экономика, и в итоге суверенитет государств европейских стран», — уточнил Володин.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» практически завершено и введение рестрикций в отношении проекта было бы контрпродуктивным для связей Вашингтона с Европой.