Глава ВОЗ заявил об опасности новых штаммов COVID-19 для непривитых

Короткая ссылка
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал об опасности новых штаммов коронавирусной инфекции для людей, которые ещё не сделали прививку.
Глава ВОЗ заявил об опасности новых штаммов COVID-19 для непривитых
  • РИА Новости

«В условиях возросшей глобальной передачи вариантов (коронавируса. — RT), вызывающих обеспокоенность, включая вариант «Дельта» (индийский штамм. — RT), слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто ещё не вакцинирован», — цитирует ТАСС слова Гебрейесуса.

Такое заявление он сделал на брифинге в Женеве.

Ранее Гебрейесус призвал страны мира привить от коронавирусной инфекции COVID-19 30% населения к концу года.

1 июня эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что у организации в настоящий момент вызывают обеспокоенность четыре варианта коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить