Глава ВОЗ заявил об опасности новых штаммов COVID-19 для непривитых

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал об опасности новых штаммов коронавирусной инфекции для людей, которые ещё не сделали прививку.

«В условиях возросшей глобальной передачи вариантов (коронавируса. — RT), вызывающих обеспокоенность, включая вариант «Дельта» (индийский штамм. — RT), слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто ещё не вакцинирован», — цитирует ТАСС слова Гебрейесуса.

Такое заявление он сделал на брифинге в Женеве.

Ранее Гебрейесус призвал страны мира привить от коронавирусной инфекции COVID-19 30% населения к концу года.

1 июня эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что у организации в настоящий момент вызывают обеспокоенность четыре варианта коронавирусной инфекции COVID-19.