Глава ВОЗ заявил об опасности новых штаммов COVID-19 для непривитых
- РИА Новости
«В условиях возросшей глобальной передачи вариантов (коронавируса. — RT), вызывающих обеспокоенность, включая вариант «Дельта» (индийский штамм. — RT), слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто ещё не вакцинирован», — цитирует ТАСС слова Гебрейесуса.
Такое заявление он сделал на брифинге в Женеве.
Ранее Гебрейесус призвал страны мира привить от коронавирусной инфекции COVID-19 30% населения к концу года.
1 июня эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что у организации в настоящий момент вызывают обеспокоенность четыре варианта коронавирусной инфекции COVID-19.