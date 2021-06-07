Глава Евросовета обсудил с Путиным доступность вакцин от коронавируса

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась борьба с пандемией коронавирусной инфекции и доступность вакцин против COVID-19.

«Борьба с пандемией и обеспечение общедоступности вакцин — задачи, которые мы обсудили», — написал он в Twitter.

Мишель также добавил, что ухудшающиеся отношения между ЕС и Москвой могут измениться, «только если Россия прекратит вести себя деструктивно».

Ранее Путин объяснил затягивание регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутника V» в ЕС борьбой за деньги.

Министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло выразил мнение, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может зарегистрировать «Спутник V» до конца июня.

В конце апреля регулятор завершил первый этап экспертизы препарата.