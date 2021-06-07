Глава Евросовета обсудил с Путиным доступность вакцин от коронавируса

Короткая ссылка
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась борьба с пандемией коронавирусной инфекции и доступность вакцин против COVID-19.
Глава Евросовета обсудил с Путиным доступность вакцин от коронавируса
  • Reuters

«Борьба с пандемией и обеспечение общедоступности вакцин — задачи, которые мы обсудили», — написал он в Twitter.

Мишель также добавил, что ухудшающиеся отношения между ЕС и Москвой могут измениться, «только если Россия прекратит вести себя деструктивно».

Ранее Путин объяснил затягивание регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутника V» в ЕС борьбой за деньги.

Министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло выразил мнение, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может зарегистрировать «Спутник V» до конца июня.

В конце апреля регулятор завершил первый этап экспертизы препарата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить