Путин поговорил по телефону с главой Евросовета Мишелем

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
Путин поговорил по телефону с главой Евросовета Мишелем
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«С учётом предстоящего 25—26 марта обсуждения на заседании Евросовета проблематики отношений России и ЕС Шарль Мишель затронул ряд вопросов, касающихся нынешнего положения дел и перспектив диалога между Москвой и Брюсселем», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В частности, Путин дал оценку неудовлетворительному состоянию связей России и ЕС, которое сложилось из-за неконструктивной и порой «конфронтационной линии партнёров».

«С российской стороны подчёркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность», — отметили в Кремле.

Также стороны затронули вопросы борьбы с пандемией коронавируса и возможности использования российской вакцины «Спутник V». Во время разговора были подняты и такие темы, как политическое урегулирование внутриукраинского конфликта и ситуация в Белоруссии.

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