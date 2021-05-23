Глава МИД Мальты заявил о возможности регистрации «Спутника V» в Европе до конца июня

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Министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло заявил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V» до конца июня.
Глава МИД Мальты заявил о возможности регистрации «Спутника V» в Европе до конца июня
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«Насколько я знаю, это произойдёт в этом или следующем месяце. Мы всегда говорили, что нет никаких проблем со стороны ЕМА, если вся необходимая документация и доказательная база предоставлена. Насколько мне известно, процесс идёт», — цитирует его ТАСС.

Ранее в ЕМА рассказали о возможных сроках одобрения вакцины «Спутник V».

В конце апреля сообщалось, что ЕМА завершило первый этап экспертизы российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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