В ЕМА рассказали о возможных сроках одобрения вакцины «Спутник V»

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в ближайшие недели сможет определить график потенциального утверждения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу департамента ЕМА по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

По словам Кавалери, проводятся инспекции.

«Кроме того, мы собираем больше информации, которая заполняет все пробелы в досье, так что в ближайшие недели мы сможем лучше определить, каким может быть график потенциального утверждения вакцины «Спутник V», — цитирует его ТАСС.

В конце апреля сообщалось, что ЕМА завершило первый этап экспертизы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и в ближайшее время начнёт проверку на производственных площадках.