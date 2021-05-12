В ЕМА рассказали о возможных сроках одобрения вакцины «Спутник V»

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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в ближайшие недели сможет определить график потенциального утверждения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В ЕМА рассказали о возможных сроках одобрения вакцины «Спутник V»
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу департамента ЕМА по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

По словам Кавалери, проводятся инспекции.

«Кроме того, мы собираем больше информации, которая заполняет все пробелы в досье, так что в ближайшие недели мы сможем лучше определить, каким может быть график потенциального утверждения вакцины «Спутник V», — цитирует его ТАСС.

В конце апреля сообщалось, что ЕМА завершило первый этап экспертизы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и в ближайшее время начнёт проверку на производственных площадках.

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