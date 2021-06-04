Путин объяснил затягивание регистрации «Спутника V» в ЕС борьбой за деньги

Затягивание с регистрацией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе — инструмент обеспечения коммерческих интересов, заявил президент России Владимир Путин.

«Я думаю, что это борьба за деньги со стороны тех, кто производит препараты подобного рода в других странах, хочет освоить европейский рынок и делает с присущим им обычным блеском. И у них это хорошо получается», — сказал глава государства на пленарном заседании ПМЭФ.

По его словам, это «эшелонированная система взаимных интересов».

Как отметил Путин, политика «всегда в чём-то где-то присутствует», но в данном случае «прежде всего речь идёт об экономических, коммерческих интересах в ущерб гражданам европейских стран».

Ранее в РФПИ заявили, что фонд не получал критических замечаний Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в рамках процедуры регистрации «Спутника V».

В конце апреля регулятор завершил первый этап экспертизы препарата.