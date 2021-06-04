В РФПИ рассказали о проверке «Спутника V» со стороны EMA

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд не получал критических замечаний Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в рамках процедуры регистрации «Спутник V» в ЕС.
В РФПИ рассказали о проверке «Спутника V» со стороны EMA
  • © REUTERS/Alberto Lingria

«Время регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС зависит от ЕМА. Мы пока не получили критических замечаний — ни по части клинических исследований, не получили критических замечаний в производственной части. Идёт рабочий процесс, который мы надеемся не будет политизирован», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло заявил, что EMA может зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V» до конца июня.

12 мая в ЕМА рассказали о возможных сроках одобрения вакцины «Спутник V».

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