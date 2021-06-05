Сечин оценил срок формирования глобального иммунитета к коронавирусу
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«На сегодняшний день вакцинировано порядка 5% населения планеты, и даже без учёта необходимости повторных вакцинаций вакцинирование 70% населения текущими темпами потребует от 12 до 14 месяцев», — сказал Сечин.
По его словам, для выхода из вызванного пандемией кризиса понадобится больше времени.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны мира привить от COVID-19 30% населения к концу года.
В марте в Еврокомиссии заявили, что смогут добиться коллективного иммунитета к коронавирусу в странах ЕС к концу лета.