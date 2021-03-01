В ВОЗ назвали число людей с антителами к коронавирусу
Она отметила, что организация наблюдает за исследованиями очагов заболеваемости коронавирусом.
«ВОЗ следит за этими сероэпидемиологическими исследованиями, по последним подсчётам, их было около 500. И если рассматривать их вместе, получается, что менее 10% населения мира имеют антитела к этому вирусу», — заявила она в интервью, опубликованном ВОЗ в Twitter.
Сваминатан подчеркнула, что единственным способом получить коллективный иммунитет в мировом масштабе остаётся вакцинация от COVID-19.
Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.