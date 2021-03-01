В ВОЗ назвали число людей с антителами к коронавирусу

Менее 10% мирового населения имеют антитела к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

Она отметила, что организация наблюдает за исследованиями очагов заболеваемости коронавирусом.

«ВОЗ следит за этими сероэпидемиологическими исследованиями, по последним подсчётам, их было около 500. И если рассматривать их вместе, получается, что менее 10% населения мира имеют антитела к этому вирусу», — заявила она в интервью, опубликованном ВОЗ в Twitter.

Сваминатан подчеркнула, что единственным способом получить коллективный иммунитет в мировом масштабе остаётся вакцинация от COVID-19.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.