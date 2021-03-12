В Евросоюзе намерены добиться коллективного иммунитета к концу лета

В Еврокомиссии считают, что смогут добиться коллективного иммунитета от коронавируса в странах ЕС к концу лета, несмотря на приостановку использования вакцины компании AstraZeneca в ряде государств.

«Я убеждён, что мы сможем достичь коллективного иммунитета к концу лета», — сказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, комментируя сообщения о том, что AstraZeneca уведомила Еврокомиссию о сокращении поставок вакцин в страны ЕС в марте на 25% — с 40 до 30 млн доз.

Он добавил, что портфель вакцин для ЕС продолжает расширяться.

«В четверг к ним добавилась четвёртая вакцина. Мы всё понимаем — что создание промышленной инфраструктуры требует времени. Без сомнения, мы продвигаемся вперёд, есть целый ряд заводов, которые работают хорошо или очень хорошо», — цитирует Бретона ТАСС.

При этом официальный представитель ЕК Эрик Мамер отметил, что Еврокомиссия «продолжает рассчитывать завершить вакцинацию 70% взрослого населения ЕС к концу сентября».

Как сообщалось ранее, эксперты ВОЗ изучают сообщения о приостановке использования партии вакцины AstraZeneca в ряде государств Евросоюза.

Речь идёт о таких странах, как Австрия, Эстония, Литва, Люксембург и Латвия.

Кроме того, стало известно, что правительство Италии тоже приостанавливает использование партии вакцины. Вакцинацию препаратом приостановили и Норвегия с Данией.