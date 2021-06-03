В НАТО намерены обсудить «модель действий России» у границ Украины

Лидеры НАТО на саммите 14 июня в Брюсселе планируют обсудить действия России у границ Украины, рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

По словам Столтенберга, на саммите лидеры будут обсуждать «возмутительные действия Белоруссии».

«А также продолжающуюся модель действий России, включая её продолжающееся значительное военное присутствие на Украине и у её границ. Уровень присутствия российских военных и оружия в регионе остаётся высоким. НАТО продолжает очень внимательно следить за ситуацией», — цитирует его РИА Новости.

31 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российская сторона в ответ на действия стран НАТО на западном стратегическом направлении сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей.

Также официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что НАТО поставит на Украину современное оружие и боеприпасы под прикрытием учений Sea Breeze.

По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, Москва не планирует вмешательство в конфликт на юго-востоке Украины, но внимательно следит за ситуацией.

При этом президент России Владимир Путин в беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель разъяснил, что Москва вольна передвигать вооружённые силы по стране на своё усмотрение.