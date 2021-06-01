Захарова назвала вершиной айсберга данные о прослушке США политиков ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «вершиной айсберга» ситуацию вокруг возможной прослушки Агентством национальной безопасности США при посредничестве Дании высокопоставленных политиков Евросоюза.

«Возможно у них такое новое правило — в отношение себя этих правил не применять... Этот скандал не нов... Я думаю, что это только вершина айсберга, на самом деле ситуация намного более страшная для самих стран — членов НАТО», — отметила Захарова в эфире «Соловьёв LIVE».

Она также обратила внимание на то, что об этой ситуации на Западе стараются не говорить.

«Очень неудобно получается, но правда намного страшнее того, что сейчас единично появляется в средствах массовой информации. Я думаю, они даже не догадываются о том, что происходит на их пространстве», — подчеркнула представитель МИД России.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012—2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и других высокопоставленных лиц из Германии, Швеции, Франции и Норвегии.

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что американский лидер Джо Байден был вовлечён в инцидент с прослушкой спецслужбами Соединённых Штатов европейских политиков.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал подобную ситуацию неприемлемой между союзниками.