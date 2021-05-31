Сноуден заявил об осведомлённости Байдена о слежке США за политиками Европы

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден считает, что американский лидер Джо Байден был вовлечён в инцидент с прослушкой спецслужбами Соединённых Штатов европейских политиков.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила о том, что американское агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012—2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в частности, за канцлером Германии Ангелой Меркель. Среди политиков, за которыми велась слежка, были также представители Швеции.

«Байден хорошо подготовлен к ответу на это, когда он вскоре посетит Европу, так как он, без сомнений, был глубоко вовлечён в этот скандал в первый раз», — написал он в Twitter.

Сноуден отметил, что необходимо требовать публикацию всех данных об инциденте, со стороны не только Дании, но и её «старшего партнёра».

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон назвал данный факт потенциально очень серьёзным.