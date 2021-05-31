МИД Франции оценил возможный факт слежки США за европейскими политиками

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Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что США вели слежку за европейскими политиками.
МИД Франции оценил возможный факт слежки США за европейскими политиками
  • Pixabay

«Этот потенциальный факт очень серьёзный. Надо это проверить», — сказал он в эфире радиостанции FranceInfo

Вместе с тем он допустил различные последствия, если данная информация подтвердится.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила о том, что американское агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012—2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в частности за канцлером Германии Ангелой Меркель. Среди политиков, за которыми велась слежка, были также представители Швеции.

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