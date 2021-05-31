Франция ожидает от Дании и США пояснений по ситуации с возможной слежкой

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Франция ожидает от Дании и США полной информации по ситуации с возможной прослушкой европейских политиков. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Франция ожидает от Дании и США пояснений по ситуации с возможной слежкой
  • Reuters

Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012—2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в частности за канцлером Германии Ангелой Меркель. Среди политиков, за которыми велась слежка, были также представители Швеции.

«Я привержен доверию, которое объединяет европейцев и американцев. Между нами нет места подозрениям... Мы ожидаем полной ясности. Мы ожидаем, что наши датские и американские партнёры предоставят полную информацию в контексте этих разоблачений», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон назвал данный факт потенциально очень серьёзным.

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