Макрон оценил сообщение о возможной слежке США за политиками из ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал появившееся ранее в СМИ сообщение о возможной помощи Дании американским спецслужбам в слежке за европейскими политиками.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012—2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в частности за канцлером Германии Ангелой Меркель. Среди политиков, за которыми велась слежка, были также представители Швеции.

«Это неприемлемо между союзниками и ещё менее приемлемо между союзниками и европейскими партнёрами», — приводит ТАСС слова французского президента по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон назвал данный факт потенциально очень серьёзным.