Захарова ответила на призыв Чехии перестать называть её недружественной страной

Решение России внести Чехию в перечень недружественных государств не противоречит Венской конвенции, в отличии от рейдерского захвата в США российской дипломатической собственности и высылки Прагой российских дипломатов, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Так она прокомментировала призыв Чехии перестать обозначать её как недружественную России страну.

«Нет, Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия. А называть вещи своими словами Венская конвенция не запрещает», — написала Захарова в Facebook.

Ранее в чешском МИД призвали Россию перестать называть её недружественным государством. Как считают в Праге, это поспособствует снижению напряжённости в двусторонних отношениях.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, куда вошли США и Чехия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы послужили причиной включения их в список.