Захарова ответила на призыв Чехии перестать называть её недружественной страной
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Так она прокомментировала призыв Чехии перестать обозначать её как недружественную России страну.
«Нет, Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия. А называть вещи своими словами Венская конвенция не запрещает», — написала Захарова в Facebook.
Ранее в чешском МИД призвали Россию перестать называть её недружественным государством. Как считают в Праге, это поспособствует снижению напряжённости в двусторонних отношениях.
14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, куда вошли США и Чехия.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы послужили причиной включения их в список.