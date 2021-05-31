Чехия призвала Россию перестать называть её недружественной страной

Чехия призвала Россию перестать называть её недружественным государством. Как считают в Праге, это поспособствует снижению напряжённости в двусторонних отношениях.

«В интересах снижения напряжённости во взаимных отношениях Чехия призывает Россию отказаться от обозначения республики и других государств странами, которые проводят недружественные действия к России, и отменить связанные с этим меры», — говорится в сообщении чешского Министерства иностранных дел.

По мнению главы МИД республики Якуба Кулганека, без этого шага страны не смогут вернуться к «стандартному дипломатическому общению» и «начать думать о возможностях полной нормализации взаимоотношений».

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, куда вошли США и Чехия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы послужили причиной включения их в список.