Лавров заявил о готовности России обсуждать с США тему прав человека

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У России на переговорах нет запретных тем, Москва готова ответить на вопросы Вашингтона о правах человека. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил о готовности России обсуждать с США тему прав человека
  • РИА Новости

«Мы готовы разговаривать, у нас нет никаких запретных тем. Мы будем обсуждать всё, что считаем нужным, и будем готовы ответить на те вопросы, которые затронет американская сторона. Это касается и прав человека», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Португалии Аугусту Сантушем.

Лавров отметил, что на встрече с португальским коллегой поднималась тема необходимости честного и равноправного обсуждения в сфере прав человека.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что планирует поднять тему прав человека в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. По его словам, Вашингтон «не будет стоять в стороне и не позволит нарушать эти права».

По словам заместителя главы МИД России Сергея Рябкова, повестки дня российской и американской сторон в настоящий момент не совпадают.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Москве не ожидают, что по результатам первой встречи президентов России и США стороны смогут прийти к пониманию по вопросам глубокого несогласия.

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