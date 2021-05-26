В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена в Женеве

В Кремле не ожидают, что по результатам первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена стороны смогут выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Байденом.

«Конечно, ожидать того, что в ходе одной первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия, вряд ли приходится. Но в то же время и умалять значение этой встречи тоже было бы неверно. Она очень важная», — сказал Песков на брифинге с журналистами.

В свою очередь, постпред России при ЕС Владимир Чижов призвал не ждать чудес от встречи Путина и Байдена.