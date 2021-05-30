Байден планирует поднять тему прав человека на встрече с Путиным
- Reuters
Об этом он сказал в ходе выступления в штате Делавэр. Трансляцию вёл C-SPAN.
Байден напомнил, что встретится с российским президентом через несколько недель в Женеве.
«Ясно заявлю, что мы не будет стоять в стороне и не позволим нарушать эти права (человека)», — заключил президент США.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Байденом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не ожидают, что по результатам первой встречи президентов России и США стороны смогут прийти к пониманию по вопросам глубокого несогласия.
В свою очередь, постпред России при ЕС Владимир Чижов призвал не ждать чудес от встречи Путина и Байдена.