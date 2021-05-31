Российский МИД заявил о несовпадении повесток дня России и США

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что повестки дня российской и американской сторон в настоящий момент не совпадают.

Дипломат добавил, что Россия изъявляет готовность реагировать на любые темы со стороны Вашингтона, хотя и не видит аналогичной готовности у США.

«Повестки дня Соединённых Штатов и России не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопроса с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с американским лидером Джо Байденом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве не ожидают, что по результатам первой встречи президентов России и США стороны смогут прийти к пониманию по вопросам глубокого несогласия.

В свою очередь, постпред России при ЕС Владимир Чижов призвал не ждать чудес от встречи Путина и Байдена.