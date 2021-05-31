Российский МИД заявил о несовпадении повесток дня России и США

Короткая ссылка
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что повестки дня российской и американской сторон в настоящий момент не совпадают.
Российский МИД заявил о несовпадении повесток дня России и США
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Дипломат добавил, что Россия изъявляет готовность реагировать на любые темы со стороны Вашингтона, хотя и не видит аналогичной готовности у США.

«Повестки дня Соединённых Штатов и России не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопроса с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с американским лидером Джо Байденом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве не ожидают, что по результатам первой встречи президентов России и США стороны смогут прийти к пониманию по вопросам глубокого несогласия.

В свою очередь, постпред России при ЕС Владимир Чижов призвал не ждать чудес от встречи Путина и Байдена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить