Российский МИД заявил о несовпадении повесток дня России и США
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Дипломат добавил, что Россия изъявляет готовность реагировать на любые темы со стороны Вашингтона, хотя и не видит аналогичной готовности у США.
«Повестки дня Соединённых Штатов и России не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопроса с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с американским лидером Джо Байденом.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве не ожидают, что по результатам первой встречи президентов России и США стороны смогут прийти к пониманию по вопросам глубокого несогласия.
В свою очередь, постпред России при ЕС Владимир Чижов призвал не ждать чудес от встречи Путина и Байдена.