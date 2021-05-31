Эксперт оценил заявление учёного из США о необходимости изучить происхождение COVID-19
- РИА Новости
«Узнать о происхождении COVID-19 важно, но мы этого, возможно, не достигнем никогда. Полное открытие лабораторных записей Уханьского института вирусологии могло бы подтвердить или исключить версию лабораторного происхождения нового коронавируса», — отметил Аграновский.
При этом он добавил, что возможные санкции против Китая из-за коронавируса «не имеют ничего общего с сутью дела — это чистая политика».
Также эксперт подчеркнул, что проблемой происхождения SARS CoV-2 могла бы заниматься ВОЗ, так как «других организаций для этого нет, отдельные страны не годятся».
«Но важнее определить, что делать в условиях пандемии здесь и сейчас, чем гадать, откуда взялся SARS CoV-2. Ответ простой: вакцинироваться теми безопасными и эффективными вакцинами (например, «Спутник V»), которые есть в России. Другого выхода не существует», — заключил Аграновский.
Ранее один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США, Питер Хотез, заявил, что необходимо тщательно изучить происхождение COVID-19, иначе человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32.
В связи с этим ученый отметил значимость сотрудничества с Китаем, не исключив при этом возможности давления на Пекин, в том числе с помощью санкций.
В марте Всемирная организация здравоохранения опубликовала 40-страничный доклад по итогам поездки группы экспертов в Китай, целью которой было установление источника происхождения коронавирусной инфекции COVID-19.
Как отмечалось в документе, лабораторное происхождение коронавируса «крайне маловероятно».