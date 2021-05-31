Эксперт оценил заявление учёного из США о необходимости изучить происхождение COVID-19

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT прокомментировал заявление американского учёного Питера Хотеза о необходимости изучить происхождение COVID-19. В противном случае, по словам специалиста из Соединённых Штатов, человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32.

«Узнать о происхождении COVID-19 важно, но мы этого, возможно, не достигнем никогда. Полное открытие лабораторных записей Уханьского института вирусологии могло бы подтвердить или исключить версию лабораторного происхождения нового коронавируса», — отметил Аграновский.

При этом он добавил, что возможные санкции против Китая из-за коронавируса «не имеют ничего общего с сутью дела — это чистая политика».

Также эксперт подчеркнул, что проблемой происхождения SARS CoV-2 могла бы заниматься ВОЗ, так как «других организаций для этого нет, отдельные страны не годятся».

«Но важнее определить, что делать в условиях пандемии здесь и сейчас, чем гадать, откуда взялся SARS CoV-2. Ответ простой: вакцинироваться теми безопасными и эффективными вакцинами (например, «Спутник V»), которые есть в России. Другого выхода не существует», — заключил Аграновский.

Ранее один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США, Питер Хотез, заявил, что необходимо тщательно изучить происхождение COVID-19, иначе человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32.

В связи с этим ученый отметил значимость сотрудничества с Китаем, не исключив при этом возможности давления на Пекин, в том числе с помощью санкций.

В марте Всемирная организация здравоохранения опубликовала 40-страничный доклад по итогам поездки группы экспертов в Китай, целью которой было установление источника происхождения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как отмечалось в документе, лабораторное происхождение коронавируса «крайне маловероятно».