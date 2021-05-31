В США предупредили о возможности появления COVID-26 и COVID-32

Американский учёный и один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез заявил, что необходимо тщательно изучить происхождение COVID-19, иначе человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32.

«Это уже третья масштабная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке... Мать-природа даёт нам понять, что будет дальше. Если мы не разберёмся в полной мере в происхождении COVID-19, то будут COVID-26 и COVID-32», — заявил Хотез в эфире телеканала NBC News.

По его словам, «жизненно важно» получить информацию о происхождении коронавируса.

Эксперт подчеркнул, что сделать это без сотрудничества с Китаем было бы трудно.

Ранее британский и норвежский учёные Ангус Далглиш и Биргер Соренсен заявили, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет искусственное происхождение.