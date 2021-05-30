ЕС выделит более €15 млн на помощь в реализации программы по энергоэффективности на Украине
- Reuters
«Цель оказания технической помощи — предоставить поддержку отделу сопровождения проекта Министерства развития общин и территорий Украины для успешной координации и руководства реализацией программы по повышению энергоэффективности общественных зданий на Украине», — говорится в описании тендера.
Специалисты также должны будут помочь украинскому Минфину обработать платежи, связанные с программой, и предоставить аудиторские заключения по проектам.
Кроме того, им предстоит оказать поддержку мэрам по вопросам повышения осведомлённости, проведения просветительской деятельности и обучения муниципалитетов, чтобы те могли принять участие в программе.
В рамках контракта Европейский инвестиционный банк предоставит €15,2 млн.
В документе отмечается, что запланированные мероприятия должны способствовать «надлежащей реализации кредита», выданного Киеву на осуществление программы по энергоэффективности. В частности, предполагается обеспечить высокое качество работ, соблюсти стандарты ЕИБ и избежать коррупции.
Программа по повышению энергоэффективности общественных зданий на Украине включает реконструкцию строений, модернизацию систем отопления и освещения, а также внедрение источников возобновляемой энергии.
В прошлом году ЕИБ предоставил Украине на эти цели заём в размере €300 млн.