Украина подписала соглашения с ЕК и ЕИБ в Брюсселе на более чем €300 млн

Короткая ссылка
Киев на саммите в Брюсселе подписал соглашения с Еврокомиссией на сумму €60 млн и три инвестиционных проекта с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на сумму более €300 млн, сообщает Интерфакс-Украина.
Украина подписала соглашения с ЕК и ЕИБ в Брюсселе на более чем €300 млн
  • Reuters

«В рамках 22-го саммита Украина — ЕС в Брюсселе еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи подписал с вице-премьером по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной три программы на общую сумму €60 млн для дальнейшего быстрого восстановления страны и помощи в преодолении социально-экономических последствий пандемии COVID-19», — сообщили в пресс-службе ЕК.

По данным Интерфакс-Украина, были также подписаны инвестпроекты с ЕИБ о повышении энергоэффективности общественных зданий в стране и два проекта по модернизации и цифровизации «Укрпочты» на более чем €330 млн.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в саммите Украина — ЕС. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить