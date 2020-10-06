Украина подписала соглашения с ЕК и ЕИБ в Брюсселе на более чем €300 млн

Киев на саммите в Брюсселе подписал соглашения с Еврокомиссией на сумму €60 млн и три инвестиционных проекта с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на сумму более €300 млн, сообщает Интерфакс-Украина.

«В рамках 22-го саммита Украина — ЕС в Брюсселе еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи подписал с вице-премьером по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной три программы на общую сумму €60 млн для дальнейшего быстрого восстановления страны и помощи в преодолении социально-экономических последствий пандемии COVID-19», — сообщили в пресс-службе ЕК.

По данным Интерфакс-Украина, были также подписаны инвестпроекты с ЕИБ о повышении энергоэффективности общественных зданий в стране и два проекта по модернизации и цифровизации «Укрпочты» на более чем €330 млн.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в саммите Украина — ЕС.