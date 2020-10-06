Зеленский прибыл в Брюссель на саммит Украина — ЕС

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Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в саммите Украина — ЕС. Об этом сообщили в его пресс-службе.
Зеленский прибыл в Брюссель на саммит Украина — ЕС
  • Reuters

«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в город Брюссель для участия в 22-м саммите Украина — Европейский союз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный саммит станет первым в формате личной встречи представителей Евросоюза и страны-партнёра с начала пандемии коронавируса. Со стороны ЕС делегацией руководит глава Евросовета Шарль Мишель.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена выделить €10 млн на «продвижение демократии и прав человека» в ряде регионов мира, в том числе на Украине.

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