Глава Евросовета анонсировал саммит ЕС — Украина

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Саммит Украины и Европейского союза состоится 6 октября в Брюсселе. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в своём Twitter.
Глава Евросовета анонсировал саммит ЕС — Украина
  • Reuters

По его словам, соответствующая договорённость была достигнута в ходе его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«В ходе телефонного разговора мы с Зеленским договорились встретиться вместе с президентом (Еврокомиссии) фон дер Ляйен в Брюсселе 6 октября для проведения 22-го саммита Украина — ЕС», — заявил Мишель.

Ранее Мишель заявил, что принял решение перенести специальный саммит ЕС, намеченный на 24—25 сентября, на октябрь.

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