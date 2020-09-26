Глава Евросовета анонсировал саммит ЕС — Украина

Саммит Украины и Европейского союза состоится 6 октября в Брюсселе. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в своём Twitter.

По его словам, соответствующая договорённость была достигнута в ходе его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«В ходе телефонного разговора мы с Зеленским договорились встретиться вместе с президентом (Еврокомиссии) фон дер Ляйен в Брюсселе 6 октября для проведения 22-го саммита Украина — ЕС», — заявил Мишель.

Ранее Мишель заявил, что принял решение перенести специальный саммит ЕС, намеченный на 24—25 сентября, на октябрь.