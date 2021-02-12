Европейский инвестиционный банк выделит Украине €50 млн на вакцины
- Reuters
«Только что подписали соответствующие договорённости с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире банка в Люксембурге», — написал он в своём Telegram-канале.
По его словам, средства будут выделены из проекта «Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины».
Кроме того, отметил Шмыгаль, ЕИБ предоставит Киеву €270 млн на модернизацию международного аэропорта Борисполь. Предполагается, что сотрудничество с банком позволит увеличить пассажиропоток аэропорта до 56 млн в 2040 году.
8 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна получила подтверждение о предстоящей поставке в страну 22 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.