Европейский инвестиционный банк выделит Украине €50 млн на вакцины

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит Украине €50 млн в виде кредита на закупку вакцин от коронавируса и холодильного оборудования для их хранения. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Только что подписали соответствующие договорённости с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире банка в Люксембурге», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, средства будут выделены из проекта «Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины».

Кроме того, отметил Шмыгаль, ЕИБ предоставит Киеву €270 млн на модернизацию международного аэропорта Борисполь. Предполагается, что сотрудничество с банком позволит увеличить пассажиропоток аэропорта до 56 млн в 2040 году.

8 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна получила подтверждение о предстоящей поставке в страну 22 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.