Европейский инвестиционный банк выделит Украине €50 млн на вакцины

Короткая ссылка
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит Украине €50 млн в виде кредита на закупку вакцин от коронавируса и холодильного оборудования для их хранения. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Европейский инвестиционный банк выделит Украине €50 млн на вакцины
  • Reuters

«Только что подписали соответствующие договорённости с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире банка в Люксембурге», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, средства будут выделены из проекта «Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины».

Кроме того, отметил Шмыгаль, ЕИБ предоставит Киеву €270 млн на модернизацию международного аэропорта Борисполь. Предполагается, что сотрудничество с банком позволит увеличить пассажиропоток аэропорта до 56 млн в 2040 году.

8 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна получила подтверждение о предстоящей поставке в страну 22 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить