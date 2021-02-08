Украина получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин от COVID-19

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Украина получила подтверждение о предстоящей поставке в страну 22 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
Украина получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин от COVID-19
  • Reuters

«В настоящее время Украина получила подтверждение о получении 22 млн доз (вакцин. — RT) против COVID-19. У нас есть чёткое понимание относительно получения остальной части вакцин, которая нам будет необходима для проведения соответствующей вакцинации», — цитирует ТАСС Степанова.

Он отметил, что Киев ожидает получить 117 тыс. доз вакцины производства компании Pfizer с середины февраля, а также от 2,2 до 3,7 млн доз препарата от AstraZeneca в течение первого полугодия 2021 года.

Министр также заявил необходимости вакцинации не менее 60% населения страны «бесплатной и безопасной» вакциной. 

Ранее президент страны Владимир Зеленский сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции на Украине улучшилась.

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