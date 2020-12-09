ЕС предоставил Украине €600 млн макрофинансовой помощи

Европейский союз предоставил Украине €600 млн макрофинансовой помощи. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Благодарен нашим партнёрам в ЕС и лично президенту ЕК Урсуле фон дер Ляйен и исполнительному вице-президенту Валдису Домбровскису за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере €600 млн», — написал он в Twitter.

Зеленский назвал это весомым сигналом поддержки ЕС экономической стабильности Украины и курса реформ.

В свою очередь, премьер страны Денис Шмыгаль отметил важность этой помощи во время пандемии коронавируса.

В октябре Киев на саммите в Брюсселе подписал соглашения с Еврокомиссией на €60 млн и три инвестиционных проекта с Европейским инвестиционным банком на сумму более €300 млн.