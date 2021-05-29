В Китае к концу года планируют вакцинировать 80% населения

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Ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что к концу 2021 года показатель охвата вакцинацией от COVID-19 в Китае может составить порядка 80%.

«К началу июля охват вакцинацией в Китае должен составить 40%, а к концу текущего года он может достигнуть 80%», — передаёт ТАСС слова Наньшаня.

Эксперт подчеркнул, что для достижения такого результата страна должна продолжать увеличивать производство вакцин от коронавирусной инфекции.

В апреле Китай одобрил для клинических испытаний шестую собственную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 и третий препарат, разработанный национальной фармацевтической компанией Sinopharm.

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