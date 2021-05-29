В Китае к концу года планируют вакцинировать 80% населения
«К началу июля охват вакцинацией в Китае должен составить 40%, а к концу текущего года он может достигнуть 80%», — передаёт ТАСС слова Наньшаня.
Эксперт подчеркнул, что для достижения такого результата страна должна продолжать увеличивать производство вакцин от коронавирусной инфекции.
В апреле Китай одобрил для клинических испытаний шестую собственную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 и третий препарат, разработанный национальной фармацевтической компанией Sinopharm.