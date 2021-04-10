В Китае одобрили для клинических испытаний шестую вакцину от COVID-19

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Китай одобрил для клинических испытаний шестую собственную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 и третий препарат, разработанный национальной фармацевтической компанией Sinopharm.
В Китае одобрили для клинических испытаний шестую вакцину от COVID-19
  • © REUTERS/Tingshu Wang

«9 апреля 2021 года новая рекомбинантная вакцина против коронавируса Китайского национального института биологических наук Sinopharm получила разрешение на клинические испытания от Национального управления медицинских продуктов», — говорится в заявлении компании в WeChat.

Новая вакцина содержит элементы шиповидного белка коронавируса. Два предыдущих препарата, разработанных Sinopharm, были на основе инактивированного вируса.

В середине марта в Китае одобрили препарат от коронавируса Центра по контролю и профилактике заболеваний, компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и Китайской академии наук.

31 декабря 2020 года Китай одобрил для выхода на рынок первую собственную вакцину от коронавируса Sinopharm.

В начале февраля в КНР одобрили вторую вакцину от COVID-19 компании Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology, которая входит в Sinovac.

25 февраля 2021 года Китай одобрил для применения ещё две собственные вакцины от COVID-19.

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