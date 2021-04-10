В Китае одобрили для клинических испытаний шестую вакцину от COVID-19
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«9 апреля 2021 года новая рекомбинантная вакцина против коронавируса Китайского национального института биологических наук Sinopharm получила разрешение на клинические испытания от Национального управления медицинских продуктов», — говорится в заявлении компании в WeChat.
Новая вакцина содержит элементы шиповидного белка коронавируса. Два предыдущих препарата, разработанных Sinopharm, были на основе инактивированного вируса.
В середине марта в Китае одобрили препарат от коронавируса Центра по контролю и профилактике заболеваний, компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и Китайской академии наук.
31 декабря 2020 года Китай одобрил для выхода на рынок первую собственную вакцину от коронавируса Sinopharm.
В начале февраля в КНР одобрили вторую вакцину от COVID-19 компании Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology, которая входит в Sinovac.
25 февраля 2021 года Китай одобрил для применения ещё две собственные вакцины от COVID-19.