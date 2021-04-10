В Китае одобрили для клинических испытаний шестую вакцину от COVID-19

Китай одобрил для клинических испытаний шестую собственную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 и третий препарат, разработанный национальной фармацевтической компанией Sinopharm.

«9 апреля 2021 года новая рекомбинантная вакцина против коронавируса Китайского национального института биологических наук Sinopharm получила разрешение на клинические испытания от Национального управления медицинских продуктов», — говорится в заявлении компании в WeChat.

Новая вакцина содержит элементы шиповидного белка коронавируса. Два предыдущих препарата, разработанных Sinopharm, были на основе инактивированного вируса.

В середине марта в Китае одобрили препарат от коронавируса Центра по контролю и профилактике заболеваний, компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и Китайской академии наук.

31 декабря 2020 года Китай одобрил для выхода на рынок первую собственную вакцину от коронавируса Sinopharm.

В начале февраля в КНР одобрили вторую вакцину от COVID-19 компании Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology, которая входит в Sinovac.

25 февраля 2021 года Китай одобрил для применения ещё две собственные вакцины от COVID-19.