Китай одобрил для применения ещё две собственные вакцины от COVID-19

Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР одобрило для широкого применения вакцину компании CanSino Biologics и препарат Уханьского исследовательского института биопрепаратов.

«25 февраля Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР одобрило регистрацию новой вакцины, инактивированной коронавирусом, от Sinopharm Уханьского исследовательского института биопрепаратов... рекомбинантной вакцины против COVID-19 (на основе аденовирусного вектора) Ad5-nCoV компании CanSino Biologics», — говорится в двух заявлениях ведомства.

Как уточняет РИА Новости, разработчики оценивают эффективность вакцины CanSino в 65,28%, а препарата Уханьского института — в 72,51%.

В конце 2020 года Китай одобрил для выхода на рынок первую собственную вакцину от коронавируса компании Sinopharm.

В начале февраля в КНР одобрили вторую вакцину от COVID-19 компании Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology, которая входит в Sinovac.