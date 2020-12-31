Китай одобрил для выхода на рынок вакцину от коронавируса Sinopharm
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.
В сообщении говорится, что «разработанная компанией China National Biotech Group корпорации Sinopharm инактивированная вакцина от COVID-19 уже получила одобрение для выхода на рынок с дополнительными условиями».
Отмечается, что, согласно данным клинических испытаний, эффективность вакцины составляет 79,34%, она соответствует требованиям Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами и Всемирной организации здравоохранения.
Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что РФПИ в ближайшее время объявит о партнёрстве с китайским производителем вакцины от COVID-19.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.