Китай одобрил широкое применение вакцины от COVID-19 компании Sinovac

В Китае одобрили для широкого использования вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 компании Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology, которая входит в Sinovac. Об этом сообщили в Государственном управлении по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР.

«Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР одобрило заявку на регистрацию инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции компании Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что соответствующая вакцина пригодна для профилактики COVID-19.

Как уточняет РИА Новости, это означает, что вакцина Sinovac теперь может использоваться для массовой вакцинации всех групп населения, тогда как ранее она была разрешена только для экстренного прививания ключевых групп.

Ранее официальный представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн рассказал, сколько граждан Китая прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.