В Китае назвали число вакцинировавшихся от коронавируса

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Официальный представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн рассказал, сколько граждан Китая прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Китае назвали число вакцинировавшихся от коронавируса
  • Reuters

«По состоянию на среду (на 00:00 по пекинскому времени, 19:00 мск) в нашей стране были привиты 31,23 млн человек, относящихся к приоритетной категории граждан», — цитирует его ТАСС.

По словам представителя, комитет продолжает проводить активную работу для предотвращения повторных вспышек вируса.

Ранее сообщалось, что в Сербию доставили 1 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 китайской фармакологической компании Sinopharm.

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