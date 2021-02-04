В Китае назвали число вакцинировавшихся от коронавируса
- Reuters
«По состоянию на среду (на 00:00 по пекинскому времени, 19:00 мск) в нашей стране были привиты 31,23 млн человек, относящихся к приоритетной категории граждан», — цитирует его ТАСС.
По словам представителя, комитет продолжает проводить активную работу для предотвращения повторных вспышек вируса.
Ранее сообщалось, что в Сербию доставили 1 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 китайской фармакологической компании Sinopharm.