Китай одобрил ещё одну собственную вакцину от коронавируса

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Китай одобрил для экстренного использования пятую собственную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Associated Press.
Китай одобрил ещё одну собственную вакцину от коронавируса
  • РИА Новости

Препарат разработан китайским Центром по контролю и профилактике заболеваний совместно с компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и Китайской академией наук.

Это пятая вакцина против коронавируса, одобренная в Китае, и четвёртая, получившая разрешение на экстренное применение.

Клинические испытания первой и второй фазы проводились в октябре 2020 года. Сейчас проходит последняя фаза испытаний в Узбекистане, Пакистане и Индонезии. 1 марта вакцина была одобрена к применению в Узбекистане.

По словам представителя компании, это трёхкомпонентная вакцина, каждая доза которой вводится с интервалом в один месяц. 

Представитель компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical заявил, что в настоящее время данные о клинических испытаниях, показывающих эффективность или безопасность вакцины, не могут быть раскрыты, но данная информация предоставлена органам здравоохранения.

31 декабря 2021 года Китай одобрил для выхода на рынок первую собственную вакцину от коронавируса Sinopharm.

В начале февраля в КНР одобрили вторую вакцину от COVID-19 компании Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology, которая входит в Sinovac.

25 февраля 2021 года Китай одобрил для применения ещё две собственные вакцины от COVID-19.

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