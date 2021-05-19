В Китае сделали более 435 млн прививок от коронавируса
- Reuters
«По состоянию на 18 мая в 31 регионе Китая сообщили об использовании 435 689 000 прививок от COVID-19», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
В сообщении не уточняется, сколько именно человек получили одну или две дозы вакцины, а также какое количество граждан страны было привито тем или иным препаратом.
В апреле Китай одобрил для клинических испытаний шестую собственную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 и третий препарат, разработанный национальной фармацевтической компанией Sinopharm.