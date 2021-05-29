Авиарегулятор США призывает к осторожности при полётах над Белоруссией

Федеральное авиационное управление США (FAA) выпустило предупреждение, рекомендующее пассажирским авиакомпаниям проявлять крайнюю осторожность при полётах над Белоруссией.

«Авиакомпаниям следует продолжать проявлять крайнюю осторожность до тех пор, пока не будут должным образом оценены действия Белоруссии, связанные с переадресацией пассажирского самолёта 23 мая», — говорится в сообщении на сайте авиарегулятора.

Отмечается, что управление также оценит «возможность повторения Белоруссией аналогичных действий в будущем».

В FAA подчеркнули, что тесно сотрудничают с другими американскими агентствами, чтобы определить, могут ли потребоваться какие-либо дополнительные меры.

Также управление оценит отчёт о международном расследовании, чтобы определить риски для пассажирских авиакомпаний Соединённых Штатов, летающих в данном районе.

Ранее стало известно, что Латвия закрыла воздушное пространство для авиакомпаний Белоруссии.

Также Эстония решила закрыть своё небо для белорусских авиакомпаний.

28 мая об аналогичном решении сообщила Украина.