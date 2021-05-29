Авиарегулятор США призывает к осторожности при полётах над Белоруссией

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Федеральное авиационное управление США (FAA) выпустило предупреждение, рекомендующее пассажирским авиакомпаниям проявлять крайнюю осторожность при полётах над Белоруссией.
Авиарегулятор США призывает к осторожности при полётах над Белоруссией
  • Reuters

«Авиакомпаниям следует продолжать проявлять крайнюю осторожность до тех пор, пока не будут должным образом оценены действия Белоруссии, связанные с переадресацией пассажирского самолёта 23 мая», — говорится в сообщении на сайте авиарегулятора.

Отмечается, что управление также оценит «возможность повторения Белоруссией аналогичных действий в будущем».

В FAA подчеркнули, что тесно сотрудничают с другими американскими агентствами, чтобы определить, могут ли потребоваться какие-либо дополнительные меры.

Также управление оценит отчёт о международном расследовании, чтобы определить риски для пассажирских авиакомпаний Соединённых Штатов, летающих в данном районе.

Ранее стало известно, что Латвия закрыла воздушное пространство для авиакомпаний Белоруссии.

Также Эстония решила закрыть своё небо для белорусских авиакомпаний.

28 мая об аналогичном решении сообщила Украина.

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