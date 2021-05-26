В Канаде рекомендовали избегать полётов в воздушном пространстве Белоруссии

Власти Канады рекомендовали национальным авиаперевозчикам избегать полётов в воздушном пространстве Белоруссии на фоне инцидента с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске.

Соответствующее заявление сделали министр иностранных дел Канады Марк Гарно и министр транспорта Омар Альгабра.

«В соответствии с Канадской инициативой по обеспечению безопасного неба Транспортная служба Канады выпускает уведомление для лётчиков, в котором канадским авиаперевозчикам и владельцам самолётов, зарегистрированных в Канаде, рекомендуется избегать полётов в воздушном пространстве Белоруссии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Канада решительно осуждает насильственную посадку рейса 4978 Ryanair под ложным предлогом и последующий арест журналиста Романа Протасевича.

Министры подчеркнули, что данный акт представляет собой серьёзное вмешательство в основополагающие принципы и международные правила, обеспечивающие безопасность гражданской авиации во всём мире.

Ранее Британия запретила белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве страны.

Латвия закрыла воздушное пространство для авиакомпаний Белоруссии.