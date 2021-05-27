Эстония закрыла своё небо для белорусских авиакомпаний

Правительство Эстонии запретило летать в своём воздушном пространстве и приземляться на территории страны белорусским авиакомпаниям.

«Правительство приняло решение запретить белорусским авиалиниям или самолётам, вылетающим из страны, приземляться на территории Эстонии, взлетать отсюда или летать над воздушным пространством Эстонии», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Эстонии.

Ранее премьер-министр Кая Каллас заявила, что белорусской государственной авиакомпании «Белавиа» будет запрещено приземляться в Эстонии.

Также лидеры стран Евросоюза постановили запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран после инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.