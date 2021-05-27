Эстония намерена запретить полёты в страну белорусской авиакомпании «Белавиа»

Правительство Эстонии намерено запретить прилёт в аэропорты страны самолётов белорусской авиакомпании «Белавиа».

«Белорусской государственной авиакомпании «Белавиа» будет запрещено приземляться в Эстонии. Официальное решение о запрете будет принято в течение дня», — написала премьер-министр Кая Каллас в Twitter.

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза постановили запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран после инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.

Также в ЕС потребовали в ближайшее время ввести дополнительные санкции в отношении Белоруссии и призвали авиаперевозчиков Евросоюза отказаться от полётов над территорией республики.